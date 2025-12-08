IndiGo crisis: अब एयरलाइंस की व्यवस्था होगी दुरुस्त, नहीं होगी हवा हवाई…

IndiGo crisis: देश में इंडिगो एयरलाइंस के संकट (Indigo crisis) और हवाई यात्रा के संचालन प्रभावित होने के बाद, राज्यसभा में केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गंभीर चिंता जताते हुए भविष्य में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी (Aviation Minister warning) दी है। उड्डयन मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एयरलाइन को क्रू और रोस्टर प्रबंधन में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा, "यात्रियों को जो परेशानियां हुईं, उन्हें हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। अगर आइंदा किसी एयरलाइन ने लापरवाही की, तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसे एक मिसाल बना कर अन्य एयरलाइनों को भी सावधान करेंगे।" मंत्री ने इस प्रकरण की गहन जांच शुरू कर दी है और सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।