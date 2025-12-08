8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IndiGo crisis: अब एयरलाइंस की व्यवस्था होगी दुरुस्त, नहीं होगी हवा हवाई…

IndiGo crisis: इंडिगो एयरलाइंस के संकट के कारण हजारों यात्री प्रभावित हुए और सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 08, 2025

इंडिगो फ्लाइट डिले (X)

IndiGo crisis: देश में इंडिगो एयरलाइंस के संकट (Indigo crisis) और हवाई यात्रा के संचालन प्रभावित होने के बाद, राज्यसभा में केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने गंभीर चिंता जताते हुए भविष्य में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी (Aviation Minister warning) दी है। उड्डयन मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एयरलाइन को क्रू और रोस्टर प्रबंधन में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा, "यात्रियों को जो परेशानियां हुईं, उन्हें हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। अगर आइंदा किसी एयरलाइन ने लापरवाही की, तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसे एक मिसाल बना कर अन्य एयरलाइनों को भी सावधान करेंगे।" मंत्री ने इस प्रकरण की गहन जांच शुरू कर दी है और सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

इंडिगो की उड़ानें रद्द क्यों हुई थीं ? (flight cancellations)

इंडिगो एयरलाइंस ने हाल ही में चालक दल की कमी के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी थीं, जिससे यात्रियों में निराशा और गुस्से की लहर फैल गई थी। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने इस स्थिति को "इंडिगो का आंतरिक संकट" करार दिया और बताया कि इस संकट के कारण यात्री सुरक्षा मानदंड लागू करने में आई कठिनाइयों का असर पड़ा। उन्होंने कहा कि इस समस्या के कारण हजारों लोग हवाई अड्डों पर फंसे रहे, और एयरलाइन को अपने संचालन को फिर से सामान्य बनाने के लिए पूरी कोशिशें करनी पड़ीं।

पायलटों की थकान रोकने के लिए बनाया नया नियम (crew shortage)

एक महत्वपूर्ण नया सुरक्षा नियम इंडिगो के संकट का मुख्य कारण था, जिसे लगभग दो साल पहले लागू किया गया था। इस नियम के तहत पायलटों की थकान नियंत्रित करने के लिए उड़ानों के बीच अधिक समय का अंतराल बढ़ाया गया, जिससे एयरलाइनों को और अधिक पायलटों की भर्ती करनी पड़ी। दिन-रात कई उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो जैसी एयरलाइन इस नियम का पालन करने में सफल नहीं हो पाईं और इसे चालक दल की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी उड़ानें रद्द हो गईं।

विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार ने दी सफाई

इंडिगो के संकट ने विपक्ष को भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के द्वि-अधिकारवादी स्वरूप पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया, जहां इंडिगो और एयर इंडिया की बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि क्या यह एक संकेत है कि निजी एयरलाइनों को सरकारी क्षेत्र के मुकाबले अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। इस पर उड्डयन मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार हमेशा विमानन क्षेत्र में नए लोगों के प्रवेश को बढ़ावा देती रही है, और उनका मकसद इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

सरकार का ध्यान और कंपनियों का प्रवेश (aviation sector India)

इंडिगो संकट के बाद, केंद्र सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह विमानन क्षेत्र में और अधिक कंपनियों के प्रवेश के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा कि देश में पांच प्रमुख एयरलाइनों की क्षमता के मद्देनजर, सरकार नए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, ताकि यात्री अनुभव बेहतर बनाया जा सके और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले।

नए सुरक्षा नियम भी बहुत प्रभावकारी

बहरहाल, इंडिगो संकट ने इस बात को उजागर किया कि एयरलाइनों के संचालन में सिर्फ आंतरिक संकट ही नहीं, बल्कि नए सुरक्षा नियम भी भारी प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या इंडिगो और अन्य एयरलाइंस अपने संचालन में सुधार करते हैं या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एयर इंडिया एक्सप्रेस

एयर एशिया इंडिया

Business news

Jet Airways

शीतकालीन सत्र 2025

Published on:

08 Dec 2025 03:39 pm

Hindi News / National News / IndiGo crisis: अब एयरलाइंस की व्यवस्था होगी दुरुस्त, नहीं होगी हवा हवाई…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शीतकालीन सत्र 2025

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.