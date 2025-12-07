Indigo कब तक लौटाएगी पैसे? आ गई डिटेल, केंद्रीय मंत्री बोले- सरकार ऐसा कड़ा कदम उठाएगी…

इधर, बीते शनिवार को अन्य एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र ने सभी एयरलाइंस के लिए हवाई करिया फिक्स कर दिया है। अब कोई भी एयरलाइन 500 किमी की दूरी तक 7500 रुपए, 500-1000 किमी तक 12 हजार रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले पाएगी। वहीं, अधिकतम किराया 18 हजार रुपए तय किया गया है। हालांकि ये किराया सीमा बिजनेस क्लास के लिए लागू नहीं होगी।