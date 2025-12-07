Indigo कब तक लौटाएगी पैसे? आ गई डिटेल, केंद्रीय मंत्री बोले- सरकार ऐसा कड़ा कदम उठाएगी…

देशभर में इंडिगो के पैसेंजर परेशान (photo source- Patrika)
Indigo airline: इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस के बीच कंपनी को केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश दिया है। सरकार ने कंपनी से कहा है कि अगले 48 घंटों के भीतर पैसेंजर के बैगेज को ट्रेस करके डिलीवर करना होगा। साथ ही, एयरलाइन को पैसे रिफंड करने और कैंसिल या रुकी हुई फ्लाइट्स के लिए पूरा रिफंड प्रोसेस 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा करने का निर्देश दिया है।
विमानों के रद्द किए जाने के बाद विमानन कंपनी ने कहा कि 95 फीसदी रूट पर कनेक्टिविटी फिर से स्थापित कर ली गई है। एयरलाइन ने दावा किया है कि हम 138 में से 135 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिगो ने कहा कि हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी वक्त लगेगा।
वहीं, एक मीडिया समूह से बात करते हुए नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों का नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने कहा है। सरकार ऐसी कड़ा एक्शन लेगी कि जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिशाल बनेगा।
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि अचानक यह कैसे हो गया? यह बहुत हैरान करने वाला है। काफी सालों से एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ी एयरलाइन होने के नाते, और पिछले 20 वर्षों से सर्वोच्च OTP (ऑन-टाइम परफॉर्मेंस) पर काम करने के बाद, अचानक उनका प्रदर्शन दो अंकों से भी नीचे आ जाना बेहद चिंता की बात है।
इधर, बीते शनिवार को अन्य एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र ने सभी एयरलाइंस के लिए हवाई करिया फिक्स कर दिया है। अब कोई भी एयरलाइन 500 किमी की दूरी तक 7500 रुपए, 500-1000 किमी तक 12 हजार रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले पाएगी। वहीं, अधिकतम किराया 18 हजार रुपए तय किया गया है। हालांकि ये किराया सीमा बिजनेस क्लास के लिए लागू नहीं होगी।
