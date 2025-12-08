ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप को भाव क्यों नहीं दे रहे; रूस-यूक्रेन सीज़फायर प्रस्ताव पढ़ा भी नहीं !

Zelensky Ignores Trump Peace Proposal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को खुल कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसकी वजह है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का रवैया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए एक नया 28-सूत्री शांति प्रस्ताव (Trump Zelensky Peace Proposal) भेजा है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अभी तक वह ठीक से पढ़ा तक नहीं है। ट्रंप ने वाशिंगटन में कैनेडी सेंटर ऑनर्स कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा, “मैं थोड़ा मायूस हूं। राष्ट्रपति पुतिन ( Putin ) की टीम ने इस प्रस्ताव को देख लिया है और उन्हें कोई बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब ने अभी तक इसे खोल कर भी नहीं देखा (Zelensky Ignores Trump Peace Proposal)।