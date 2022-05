Gujarat: नेहरू कहते थे युद्ध के कारण पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, मोदी ने घटाए दाम

C R Paatil, compare, Pandit Nehru, PM Narendra Modi, oil price hike

Published: May 23, 2022 10:46:16 pm

C R Paatil compare Pt Nehru with PM Narendra Modi on oil price hike गुजरात के भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल ने पेट्रोल-डीजल के भाव घटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि जब भूतकाल में विश्व में किसी भी जगह पर युद्ध होता था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि युद्ध के कारण भाव में वृद्धि होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया भर में वृद्धि के बावजूद जनता के हित में पेट्रोल-डीजल के भाव में कमी की है।