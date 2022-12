Gujarat election 2022: चुनाव से पहले मोदी, मतदान बाद ईवीएम को कोसना कांग्रेस का काम: पीएम

अहमदाबादPublished: Dec 02, 2022 07:36:29 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gujarat election 2022: Congress Blaming EVMs Indicates It Has Accepted Defeat In Polls: Modi

Gujarat election 2022: चुनाव से पहले मोदी, मतदान बाद ईवीएम को कोसना कांग्रेस का काम: पीएम

अहमदाबाद/पाटण. Gujarat election 2022 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को चार चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पाटण यूनिवर्सिटी मैदान पर दिन की दूसरी जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि शुक्रवार का दिन उनके लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। कांग्रेस की विशेषता है कि चुनाव चल रहे हों तब वह मोदी को कोसती है और मतदान का समय आए तो ईवीएम को कोसना शुरू कर देती है। कांग्रेस ईवीएम को कोसना शुरू करे तो समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस ने हार मान ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव में दो ही मार्ग सूझते हैं। एक है चुनाव के समय मोदी को अपशब्द कहना और दूसरा ईवीएम पर ठीकरा फोडऩा।

मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में पाटण-भीलडी लाइन और मोडासा कपड़वंज रेलवे लाइन के लिए आंदोलन चलता था। कांग्रेस वालों को आंदोलन की कोई चिंता ही नहीं रहती थी। आज भाजपा ने पाटण को जोधपुर से कनेक्ट कर दिया है। पाटण देश में सूर्यशक्ति की बड़ी क्रांति का केन्द्र बन गया है। चारणका में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। आने वाले दिनों में पाटण ग्रीन हाइड्रोजन का मुख्यालय बनेगा। गाडिय़ां पेट्रोल से नहीं ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगीं।

भ्रष्टाचार बंद किया इसलिए अपशब्द कहते हैं कांग्रेस वाले: मोदी पालनपुर/अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बनासकांठा जिले के कांकरेज में चुनावी सभा संबोधित करते हुए नर्मदा बांध, पानी व विकास कार्यों का उल्लेख किया।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार बंद किया इसलिए कांग्रेस वाले मोदी को अपशब्द कहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं ने अच्छा उत्साह दिखाया।

मोदी ने कांकरेज गाय की ताकत बताते हुए कहा कि विपरीत परिस्थिति में भी कांकरेज की गाय स्वभाव नहीं बदलती है। अभाव में भी उसका भाव वैसा ही रहता है। इसके बखान तो विदेशी भी करते हैं। पढ़ना जारी रखे