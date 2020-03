Ahmedabad News स्कूल-कॉलेज ही नहीं कोचिंग क्लासेज भी 29 तक रहेंगे बंद

अहमदाबाद. गुजरात में स्कूल-कॉलेजों में ही शैक्षणिक कार्य को बंद रखने का निर्देश नहीं दिया गया है। बल्कि कोचिंग क्लासेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और स्वीमिंग पूल भी दो सप्ताह तक यानि 29 मार्च तक बंद रहेंगे।

कोरोना वायरस से विश्वभर के 122 देश प्रभावित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। भारत में भी कोरोना वायरस से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है। तीन लोगों की मौत की बात सामने आई है। जिसे देखते हुए भारत सरकार और गुजरात सरकार भी इस वायरस के फैलावे को देखते हुए सतर्क है।

गुजरात में कोरोना वायरस का अब तक कोई पॉजिटिव मामला तो सामने नहीं आया है, लेकिन इसके फैलने की संभावना को देखते हुए गुजरात सरकार ने 29 मार्च २०२० तक राज्य के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल को भी बंद रखने का निर्देश दिया है। सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाडिय़ों में शैक्षणिक कार्य को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोचिंग क्लासेज भी इस दौरान बंद रहेंगे।

गुजरात के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बाबत रविवार को आधिकारिक निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश सोमवार से ही लागू हो जाएंगे।

अहमदाबाद के मनपा आयुक्त विजय नेहरा ने घोषणा की कि स्कूल-कॉलेजों के साथ सिनेमाघर, स्वीमिंग और सभी कोचिंग क्लासेज भी 29 मार्च तक बंद रहेंगे।

