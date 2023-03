दो ट्रकों के बीच टक्कर के बाद लगी आग, दोनों के चालक जिंदा जले

सामान समेत दोनों ट्रक खाक

राजकोट. सुरेंद्रनगर Surendtanagar जिले के लींबडी limbdi के समीप जनसाली jansali गांव के पास गुरुवार सुबह दो ट्रकों के बीच टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते-ही देखते समान समेत खाक हो गए और दोनों के चालक भी जिंदा जल गए।

Rajkot Ahmedabad राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर जनसाली गांव के पाटिया के निकट यह हादसा हुआ था। टक्कर के बाद इसके बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई। हाईवे पर आग की ऊंची-ऊंची लपटों को देखकर काफी लंबी दूरी तक जाम लग गया। लोग शोर मचाने लगे थे। मौके पर पहुंची लीमडी फायरब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दोनों ट्रक और उनमें भरा सामान जलकर खाक हो गए। साथ ही दोनों के चालकों की भी मौत हो गई। इस हाईवे पर पिछले 42 दिनों में 16 लोगों की मौत हादसों में हो हो चुकी है।