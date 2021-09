खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में गुजरात फिर देशभर में अव्वल

केरल दूसरे, तमिलनाडु रहा तीसरे स्थान पर, फूड सेंपलिंग, टेस्टिंग लैब इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग में भी अग्रणी, -सीएम भूपेन्द्र पटेल ने खाद्य एवं औषधि नियंत्रक विभाग को दी बधाई