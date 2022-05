Hardik Patel: हार्दिक ने कहा, 30 वर्षों से सत्ता से बाहर कांग्रेस का गुजरात में अगले 20 वर्ष तक कोई भविष्य नहीं

Hardik Patel, slams, congress, Gujarat

Hardik Patel slams Congress , says party has no future in Gujarat गुजरात चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल ने पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी। गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में इस्तीफे को लेकर अपनी बातें रखते हुए 28 वर्षीय हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद की राजनीति की है। पार्टी जरूरी मुद्दे पर चुप है। राम मंदिर, सीएए-एनआरसी, धारा 370, ज्ञान व्यापी मस्जिद जैसे मुद्दों पर क्यों नहीं बोलती। कांग्रेस गुजरात में 30 वर्षोंं से सत्ता से बाहर है और यदि हाल रहा तो पार्टी अगले 20 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएगी।