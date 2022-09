Bharat Jodo Yatra: जयराम रमेश बोले, भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है भाजपा, आरएसएस

Jairam Ramesh, Congress, BJP, RSS, Bharat Jodo Yatra, Rahul Gandhi

Jairam Ramesh said, BJP , RSS are nervous about Bharat Jodo Yatra कांग्रेस नेता Jairam Ramesh ने दावा किया कि Rahul Gandhi की इन दिनों जारी Bharat Jodo Yatra से BJP व RSS घबरा गई है। इस यात्रा का असर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं। इस यात्रा के चलते भाजपा, आरएसएस की भाषा और बॉडी लैंग्वेज बदली है। उल्लेखनीय है कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत समाज ने पिछले दिनों दिल्ली में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख से मिले थे।