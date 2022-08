गुजरात में हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी: केजरीवाल

Kejriwal promises free education of AAP elected to power in Gujarat केजरीवाल ने शिक्षा के मुद्दे पर दी 5 गारंटी, सरकारी स्कूल दिल्ली की तरह बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत शिक्षक होंगे स्थाई

अहमदाबाद Published: August 16, 2022 10:37:34 pm

भुज/अहमदाबाद. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने मंगलवार को भुज में आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम में कहा कि वे गुजरात की जनता को शिक्षा पर पांच गारंटी देने आए हैं। उन्होने कहा कि पहली गारंटी यह है कि गुजरात में हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दूसरी गारंटी यह कि गुजरात में हर सरकारी स्कूल को दिल्ली की तरह शानदार बनाएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। अब कई लोगों ने कहा कि कच्छ में स्कूल नहीं हैं, लेकिन हम बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों का निर्माण करेंगे और मौजूदा सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, ब्लैकबोर्ड, डेस्क इतना अच्छा हो गया है कि अब कोई निजी स्कूलों में नहीं जाना चाहता। हम गुजरात में भी ऐसा ही करेंगे।

Kejriwal ने कहा कि तीसरी गारंटी यह है कि दिल्ली की तरह, गुजरात में निजी स्कूल की फीस वृद्धि पर रोक लगा देंगे। सभी निजी स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा, जिन लोगों ने अधिक फीस ली है, उनसे वापस दिलाई जाएगी। फीस वृद्धि रोक दी जाएगी। कोई भी सरकारी स्कूल जो फीस बढ़ाना चाहता है उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी। निजी स्कूलों से ही किताबें और यूनिफार्म खरीदने होंगे ऐसा दिल्ली में बंद करवा दिया है। पंजाब में भी, इसे गुजरात में भी बंद करवा देंगे। चौथी गारंटी है कि सभी प्रवासी शिक्षकों को स्थाई किया जाएगा। शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कई शिक्षकों को स्थाई किया जाएगा। रिक्त पदों की वर्तमान संख्या शिक्षकों द्वारा भरी जाएगी, नए सरकारी स्कूल जितने बड़े बनेंगे, शिक्षकों के लिए उतनी ही अधिक भर्ती होगी। हर 25-30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पांचवीं गारंटी यह है कि शिक्षकों को बच्चों की शिक्षा के अलावा कोई दूसरा काम नहीं दिया जाएगा।

गुजरात में हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी: केजरीवाल

गुजरात पुलिस को ग्रेड पे मैं ही दूंगा: केजरीवाल

Kejriwal ने कहा कि पिछले उन्होंने गुजरातपुलिस के ग्रेड पे के मुद्दे का समर्थन किया था। जिससे गुजरात सरकार जाग गई, लेकिन गुजरात सरकार ने समस्या का समाधान नहीं दिया, लॉलीपॉप दिया है। गुजरात सरकार ने ग्रेड पे नहीं दिया है, लेकिन भत्ते में थोड़ा इजाफा किया गया है। गुजरात पुलिस से गुजारिश करता हूं कि बीजेपी सरकार से भत्ता ले लें, मैं ग्रेड पे दूंगा। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें