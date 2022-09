अहमदाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हवाला देकर रोका केजरीवाल का ऑटो रिक्शा

Kejriwal stopped from going to auto driver's home for dinner

-दिल्ली के सीएम ने जताई नाराजगी, कहा, नहीं चाहिए सुरक्षा

अहमदाबाद Published: September 12, 2022 10:15:35 pm

Ahmedabad. गुजरात में चुनावी सरगर्मी अब तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अहमदाबाद पहुंचने के साथ ही आप, भाजपा और अहमदाबाद शहर पुलिस के बीच बयानबाजी और सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सोमवार रात को केजरीवाल एक ऑटो रिक्शा चालक विक्रम दंताणी की ओर से उन्हें दिए गए भोजन के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। केजरीवाल ऑटो रिक्शा से शहर के एक होटल से घाटलोडिया में केकेनगर के पास स्थित दंताणीनगर जा रहे थे। उसी समय उनकी ऑटो रिक्शा को अहमदाबाद शहर पुलिस ने होटल से निकलते ही रास्ते में रोक लिया।

अहमदाबाद शहर पुलिस के जोन सात के पुलिस उपायुक्त भगीरथ सिंह जाड़ेजा ने केजरीवाल को उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए ऑटो को रोकने की बात कही। उन्होंने केजरीवाल से कहा कि ऊपर से पर्याप्त सुरक्षा देने के निर्देश हैं। आपका ऑटो रिक्शा में सफर करना सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं हैं। इस पर सीएम केजरीवाल ने डीसीपी से कहा कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। मैंने लिखकर भी दे दिया है। केजरीवाल ने उनके ऑटो में सफर करने से रोके जाने पर नाराजगी दर्शाते हुए कहा कि आप इस प्रकार प्रोटोकॉल के नाम पर रोक कर एक तरह से कैद करके रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि केजरीवाल के सुरक्षा लेने से इनकार करने पर और लिखित में देने पर पुलिस ने उन्हें ऑटो रिक्शा से आगे जाने की मंजूरी दे दी।

केजरीवाल के साथ ऑटो रिक्शा में आप के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव इसुदान गढ़वी और प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया थे। पास में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद थे। इसका वीडियो भी आप ने सोशल मीडिया पर जारी किया।

ज्ञात हो कि कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर डीजीपी कार्यालय तक में गुजरात दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला होने की आशंका जताई थी। उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की थी। अब जब प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें ऑटो से जाने से रोका तो केजरीवाल ने ही सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया।

अहमदाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हवाला देकर रोका केजरीवाल का ऑटो रिक्शा

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें