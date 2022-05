गुजरात में प्रति माह ब्रेन स्ट्रोक के18 हजार केस

मेरेन्गो सिम्स अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट शुरू

अहमदाबाद Published: May 27, 2022 09:53:10 pm

अहमदाबाद. Gujarat गुजरात में brain stroke per month in Gujarat ब्रेन स्ट्रोक के प्रतिमाह लगभग 18000 मामले सामने आते हैं। सडक़ हादसे भी मौत का बड़ा कारण है। समय रहते उचित उपचार मिले तो इनमें से बहुत से लोगों को बचाया जा सकता है। इस तरह की इमरजेंसी में उपचार के लिए शहर के Super Specialty Emergency Department at Merengo Sims Hospital मेरेन्गो सिम्स अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट शुरू किया गया है।

भारत में एक सर्वे में सामने आया है कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, सडक़ दुर्घटना में से ब्रेन स्ट्रोक मौत के अलावा विकलांगता का भी प्रमुख कारण है। गुजरात की बात की जाए तो प्रति माह लगभग 18 हजार ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं। देश में वर्ष 2019 में 1.51 लाख मौतें सडक़ दुर्घटना में हो गईं। यह संख्या 199 देशों में सबसे ज्यादा है। विश्व में मार्ग दुर्घटनाओं में होने वाली मौत का यह 11 फीसदी है।

मेरेन्गो एशिया हेल्थकेयर के संस्थापक सदस्य एवं सीईओ डॉ. राजीव सिंघल ने बताया कि बेहतर इमरजेंसी विभाग से ऐसे लोगों में से अनेक की जान बचाई जा सकती है। देश में जॉइन्ट कमीशन इन्टरनेशनल (जेसीआई) एक्रिडेशन सर्टिफिकेशन वाले 36 अस्पतालों में मेरेन्गो सिम्स हॉस्पिटल शामिल है, जो अहमदाबाद शहर का पहला है। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. केयूर परीख के अनुसार 25 से 35 वर्ष के युवाओं में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में समय पर उपचार मिले तो अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए लिए अस्पताल ने सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट शुरू किया है। जिसमें आधुनिक सुविधाओं के अलावा फुल टाइम कुशल चिकित्सक व अन्य चिकित्सा कर्मी हर वक्त उपलब्ध होने का दावा किया है। साथ ही 15 मिनट में अहमदाबाद में कहीं भी पहुंचने वाली एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध करवाई गई है।

