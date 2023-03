Ahmedabad: अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने के लिए गुजरात सरकार ने नहीं भेजा कोई प्रस्ताव

अहमदाबाद
Published: Mar 24, 2023 10:41:30 pm

No proposal, sent, centre, rename Ahmedabad as Karnavati, Gujarat govt

No proposal sent to centre to rename Ahmedabad as Karnavati by Gujarat govt गुजरात सरकार ने पिछले दो वर्षों में अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा।

यह जानकारी राज्य सरकार ने शुक्रवार को गुजरात विधानसभा में दी। कांग्रेस के विधायक अमित चावड़ा के लिखित सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। गत फरवरी महीने में बजरंग दल ने अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने के लिए फिर से मुहिम आरंभ की थी। उधर एबीवीपी ने इस अभियान को चलाने का निर्णय लिया था। भाजपा भी यह मुद्दा उठाती रही है।

करीब 600 वर्ष पहले सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर बसाया था। यह भारत का पहला हेरिटेज शहर है। यूनेस्को ने वर्ष 2017 में इसे हेरिटेज शहर घोति किया था। विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि यूनेस्को की ओर से हेरिटेज शहर घोषित किए जाने के लिए पेश किए डोजियर में अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से श शहर का नाम अहमदाबाद भेजा गया था। यदि नाम में किसी का बदलाव किया जाता है तो उसे यूनेस्को की मंजूरी लेनी पड़ेगी।