Gujarat: 1 अप्रेल से राज्य के सभी जिलों में होगा ई-रिट सेवा का अमल, वकीलों को ई-मेल पर मिलेगी आदेश की प्रति

अहमदाबादPublished: Mar 31, 2023 10:54:02 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Now E-Writ service will implemented all over Gujarat from 1 april -जमानत की सभी याचिकाएं सीआरएमएजे के तहत करनी होंगी पंजीकृत-आरोपियों की मौजूदा जेल की जानकारी सीआईसी में अपडेट करने के निर्देश

आज से राज्य के सभी जिलों में होगा ई-रिट सेवा का अमल, वकीलों को ई-मेल पर मिलेगी आदेश की प्रति