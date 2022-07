Gujarat: एमई, एमफार्म में प्रवेश के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

अहमदाबाद Published: July 05, 2022 10:40:01 pm

Ahmedabad. व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीसी) ने मंगलवार को मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एमई) और मास्टर ऑफ फार्मेसी (एमफार्म) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू करने की घोषणा की है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 जुलाई निर्धारित की गई है। जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) और ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (जीपेट) नहीं दिया है, ऐसे विद्यार्थी भी गुजरात के कॉलेजों के एमई और एमफार्म कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (पीजीसीईटी-२०२२) परीक्षा पास करनी होगी। इस परीक्षा का आयोजन ३०-३१ जुलाई को किया जाएगा। एसीपीसी के अनुसार एमई कोर्स में इस वर्ष भी बीते साल की तरह ६८ कॉलेजों में करीब ६५१८ सीटें उपलब्ध रहेंगीं। इसी प्रकार एमफार्म कोर्स में भी ५४ कॉलजों में करीब २४४६ सीटें उपलब्ध रहेंगीं। एमई-एमफार्म कोर्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को जारी की जाएगी। पहले चरण की चॉइस फिलिंग 18 से 21 अगस्त तक करनी होगी और उसके आधार पर 22 या 23 अगस्त को पहले चरण के प्रवेश जारी किए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा उन्हें २४ से २७ अगस्त तक फीस भरकर प्रवेश कन्फर्म करना होगा। कॉलेजों में पढाई २९ अगस्त से शुरू होगी।

गुजरात ज्ञान गुरू क्विज स्पर्धा 7 से अहमदाबाद. गुजरात सरकार देश की सबसे बड़ी क्विज स्पर्धा ‘गुजरात ज्ञान गुरू क्विज’ का शुभारंभ करने जा रही है।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सात जुलाई को गुजरात साइंससिटी अहमदाबाद से इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें नौवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी एवं आम व्यक्ति भी भाग ले सकेंगे। शिक्षामंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि हर सप्ताह 252 तहसीलों पर और महानगर के 170 वार्डों में यह स्पर्धा होगी जिसमें इनाम के रूप में 1.60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके तहत 15 सप्ताह तक करीब 25 करोड़ के इनाम दिए जाएंगे। स्टडी टूर भी कराया जाएगा। राज्य स्तरीय स्पर्धा का आयोजन ऑफलाइन होगा, जिसके विजेताओं को तीन दिन की देश के श्रेष्ठ पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल और औद्योगिक स्थलों का टूर कराया जाएगा। करीब 25 लाख लोगों के इस स्पर्धा में भाग लेने का अनुमान जताया जा रहा है। पढ़ना जारी रखे

