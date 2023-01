Gujarat : गुजरात में लगातार दूसरे दिन भी कई हिस्सों में बारिश, छाई रही धुंध

अहमदाबादPublished: Jan 29, 2023 10:42:21 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat : गुजरात में लगातार दूसरे दिन भी कई हिस्सों में बारिश, छाई रही धुंध

Rain in many parts of Gujarat for second day गुजरात में बदले मौसम के मिजाज के चलते रविवार को अहमदाबाद समेत विविध शहरों में धुंध की चादर छाई रही। कई जगहों पर बारिश भी हुई। इसके बावजूद अपेक्षाकृत सर्दी कम रही। लगातार दूसरे दिन विविध भागों में बारिश के चलते फसलों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रविवार सुबह छह बजे पूरे हुए 24 घंटे में 48 तहसीलों में बारिश होने की खबरें हैं।