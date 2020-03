कोरोना का भय : अजमेर में नहीं निकला चेटीचंड का जुलूस,70 साल में ऐसा हुआ पहली बार

कोरोना का भय : अजमेर में नहीं निकला चेटीचंड का जुलूस,70 साल में ऐसा हुआ पहली बार

सिंधी समाज घर पर ही झूलेलाल की पूजा-आराधना में रहा लीन,दीपदान किया और ताली-थाली बजाकर निभाई धािर्मक रस्में, भव्यता व संस्कृति को जीवंत बनाने में अग्रणीय रहा है अजमेर का चेटीचंड का जुलूस, कोरोना से जागरुकता व लॉकडाउन के चलते जुलूस किया निरस्त