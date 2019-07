गांवों में बिछी चुनावी चौपाल, पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव 30 को

अजमेर .

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायतराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार मतदान 30 जून को प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक होगा।

अजमेर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी आनन्दीलाल वैष्णव ने बताया कि उप चुनाव हेतु मतदान के लिए ईवीएम वोटिंग मशीन उपयोग में ली जाएगी। उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले में पंचायत समिति सदस्य के लिए पीसांगन के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 तथा जवाजा में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 के लिए उप चुनाव होगा। इसी प्रकार भिनाय पंचायत समिति के बांदनवाड़ा सरपंच के लिए उप चुनाव होगा।

