लड़के से फोन पर बात कर रही थी लड़की, परिजनों ने पिटाई के बाद काटे बाल, तीन गिरफ्तार

अलीराजपुर/ मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक नाबालिग लड़की का फोन पर लड़के से बात करना उसके परिवार वालों को इतना नागवार गुजरा कि उसे सार्वजनिक रूप से जलील किया। यहीं नहीं गांव वालों के सामने ही उसके बाल काट दिए। घटना के बारे में पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, उसके बाद तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

दरअसल, अलीराजपुर जिले के सोंडवा इलाके में एक नाबालिग लड़की फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी। ऐसा करते देख उसके परिजनों ने देख लिया। फिर परिवार के ही चार सदस्यों ने उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद लड़की के बाल काट दिए। साथ ही सार्वजनिक रूप से उसे जलील किया। घटना की तस्वीर किसी ने ले ली थी। उसके बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

Madhya Pradesh: Four family members of a minor girl beat her up & chopped off her braid on suspicion that she had been speaking to a boy over phone, in Sondwa area of Alirajpur. Sub-Divisional Police Officer Dheeraj Babbar says, "FIR has been registered. Three accused arrested". pic.twitter.com/Q6MNzqcndy