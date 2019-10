Indian Railways:रेलवे ने निकाली स्पोर्ट कोटे से बंपर भर्ती ,खिलाडियों के लिए सुनहरा मौका

देशभर के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर है कि भारतीय रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे के तहत अलग-अलग पदों पर वैकेंसी निकाली है। (Recruitment for sportspersons in Indian Railways) इसके अनुसार दक्षिण पश्चिम रेलवे ग्रुप सी के अंतर्गत यह नियुक्तियां की जाएंगी।इस भर्ती के लिए योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी और इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट( Official website of Indian Railways)पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी इस बात का भी विशेष ख्याल रखें की अप्लाई करने के पहले एक बार नोटिफिकेशन पर हैं ताकि उनसे कोई चूक ना हो सके।

भारतीय रेल ने (Recruitment in Indian Railways 2019 )अपनी ऑफिशियल वेबसाइटwww.swr.indianrailways.gov.in पर जाकर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं । स्पोर्ट्स कोटे के तहत होने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष तक की होनी चाहिए।इस वैकेंसी के लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्था से सपोर्ट के साथ 12 वीं पास होना चाहिए इसके अलावा पोस्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे देखना होगा ऑफिशियल वेबसाइट को देखने के बाद भी अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें।

भारतीय रेलवे के स्पोर्ट्स कोटे से जारी की गई है वैकेंसी (Sports quota vacancy)जिस की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर होगी। स्पोर्ट्स कोटे के तहत खिलाड़ियों को एथलेटिक्स (athletics) बैडमिंटन( badminton) बॉडीबिल्डिंग (bodybuilding )क्रिकेट,(cricket ) वेटलिफ्टिंग (weightlifting )टेबल टेनिस table tennis हॉकी hockey के खिलाडियों के लिए यह भर्ती है। स्पोर्ट कोटे की यह भर्ती ग्रुप सी के लिए होगी ।