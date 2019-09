अलवर में यहां एटीएम कार्ड बदलकर भाग रहे एक जने को भीड़ ने पीटा, दो युवकों को किया पुलिस के हवाले

Men Beaten By Mob For ATM Theft In Alwar : अलवर में एटीएम बदलकर भाग रहे युवकों को लोगों ने पकड़ लिया और एक जने की पिटाई बना दी।