अलवर

संविधान दिवस पर जिला कलक्टर कार्यालय में दो युवा जजों ने रचाई दहेज–मुक्त शादी

संविधान को साक्षी मानकर लिया वैवाहिक संकल्प, सादगीपूर्ण समारोह में कलक्टर व एडीएम रहे मौजूद

अलवर

Nov 27, 2025

जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी के साथ नवविवाहित विवाहिता जोड़ा।

अलवर (बानसूर). कोटपूतली–बहरोड़ जिला कलक्टर कार्यालय में बुधवार को संविधान दिवस के अवसर पर एक अनोखी और प्रेरणादायक शादी संपन्न हुई। बानसूर के गांव गूंता शाहपुर निवासी हेमन्त मेहरा और हनुमानगढ़ निवासी करीना काला दोनों न्यायिक अधिकारी ने बिना दहेज, बिना फिजूलखर्ची तथा संविधान को साक्षी मानकर विवाह कर समाज के सामने एक मिसाल पेश की। वर हेमन्त मेहरा, जो वर्तमान में चौथ का बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर) में सिविल न्यायाधीश पद पर कार्यरत हैं, और वधू करीना काला, जो प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हैं, ने बताया कि न्यायिक सेवा में होने के कारण वे संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसी सम्मान और आस्था के चलते उन्होंने संविधान दिवस पर ही विवाह करने का निर्णय लिया।

सादगीपूर्ण समारोह में दोनों परिवारों के साथ जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी और अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण उपस्थित रहे। अधिकारियों ने नवदंपति को आशीर्वाद देकर उनके वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं। दो युवा जजों द्वारा दहेज–मुक्त और सरल समारोह में विवाह कर दिया गया यह उदाहरण समाज को दहेज–विरोध और सादगी अपनाने की प्रेरणा देता है।

Updated on:

27 Nov 2025 11:00 pm

Published on:

27 Nov 2025 10:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / संविधान दिवस पर जिला कलक्टर कार्यालय में दो युवा जजों ने रचाई दहेज–मुक्त शादी

