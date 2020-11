Trump बोले- पेंसिलवेनिया में चुनावी धोखाखड़ी का हमारे पास पुख्ता सबूत, कोर्ट में फिर करेंगे अपील

वाशिंगटन। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम ( US Presidential Election Result 2020 ) को लेकर सियासी घमासान अभी भी जारी है। पेंसिलवेनिया में चुनाव के दौरान हुई धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पेंसिलवेनिया में चुनाव ( Election In Pennsylvania ) के दौरान हुए धोखाधड़ी का उनके पास पर्याप्त सबूत है और वे एक बार फिर से कोर्ट में इसे चुनौती देंगे। बता दें कि शुक्रवार को यूएस कोर्ट ने एक ऑफ अपील्स फॉर द थर्ड सर्किट ने पेंसिलवेनिया में ट्रंप के कथित चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि राष्ट्रपति देश की जनता चुनती है, वकील नहीं। सिर्फ आरोप लगाने भर से नहीं होता है, बल्कि आरोपों के समर्थन में सबूत देने होते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके अभियान टीम की ओर से चुनौती दी जा रही मतपत्रों की संख्या जीत के अंतर (81 हजार) की तुलना में कहीं अधिक है। लिहाजा अब उनकी टीम फिर से अपील करेगी। ट्रंप की वरिष्ठ कानूनी सलाहकार जेना एलिस ने कहा कि राष्ट्रपति की टीम पेंसिलवेनिया मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी।

ट्रंप ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा 'पेंसिलवेनिया में मतपत्रों की धोखाधड़ी बहुत बड़ी है। धोखाधड़ी इस मामले का एक बड़ा हिस्सा है। दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। हम अपील करेंगे।' उन्होंने आगे कहा 'पेंसिलवेनिया मामले में आरोपों को लेकर हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। कुछ लोग इसे देखना नहीं चाहते हैं। वे हमारे देश को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। यह दुखद है।' आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में पेंसिलवेनिया के अधिकारियों ने चुनाव परिणाम प्रमाणित किए हैं और बताया कि जो बिडेन 80,000 से अधिक वोटों से जीत गए हैं।

The number of ballots that our Campaign is challenging in the Pennsylvania case is FAR LARGER than the 81,000 vote margin. It’s not even close. Fraud and illegality ARE a big part of the case. Documents being completed. We will appeal!