US Election 2020: राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार मान ली हार! कहा- बिडेन जीते तो छोड़ दूंगा व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम ( US Presidential Election Result 2020 ) को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरूवार को कहा कि चुनाव परिणाम को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन यदि वे (जो बिडेन) इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ( Electoral College Votes ) में जीत गए तो व्हाइट हाउस को छोड़ दूंगा।

हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे बिडेन के इनॉगरेशन (Inauguration) समारोह में शामिल होंगे या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए बिडेन को मिले 8 करोड़ से अधिक वोटों पर संदेह जाताया है। उन्होंने चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप फिर से लगाया।

US Election 2020: जो बिडेन ने रचा इतिहास, America की हिस्ट्री में 8 करोड़ से अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार बने

ट्रंप ने कहा कि जो बिडेन केवल राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में प्रवेश कर सकते हैं यदि वह साबित कर सकें कि उनके हास्यास्पद '80,000,000 वोट' धोखाधड़ी या अवैध रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। जब आप देखते हैं कि डेट्रायट, अटलांटा, फिलाडेल्फिया और मिल्वौकी में क्या हुआ, तो पता चलता है कि वहां बड़े पैमाने पर मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी हुई, उन्हें एक बड़ी अलसुलझी समस्या मिल गई!

मीडिया से बात करते हुए ट्रंप एक सवाल के जवाब में भड़क गए। एक रिपोर्ट ने जब ट्रंप से पूछा कि वह चुनाव परिणाम को स्वीकार क्यों करेंगे, इस पर गुस्से में ट्रंप ने कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स (अमरीका) का राष्ट्रपति हूं और राष्ट्रपति के साथ इस तरह से कभी बात न करें।

बता दें कि सभी राज्यों ने अपने नतीजों को सर्टिफाई करना शुरू कर दिया है और करीब दो हफ्ते में 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में यहां पर ट्रंप के रुख को देखना काफी दिलचस्प होगा।

