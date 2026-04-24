‘ईरान के खिलाफ युद्ध में गंभीर लीडर की ज़रूरत, ट्रंप नस्लवाद में व्यस्त’, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी (डेमोक्रेट्स) ने साधा निशाना

ट्रंप की विवादित टिप्पणी पर अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी (डेमोक्रेट्स) ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी (डेमोक्रेट्स) ने लिखा, "अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। 13 सैनिक शहीद हो चुके हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने हज़ारों अमेरिकियों को खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी संघर्ष कर रहे हैं और ट्रंप सोशल मीडिया पर नस्लवादी बकवास फैलाने में व्यस्त हैं, मानो राष्ट्रपति पद को किसी रियलिटी टीवी शो की तरह इस्तेमाल कर रहे हों। यह एक गंभीर समय है। हमारे देश को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो गंभीरता से काम करे।"