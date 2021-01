अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव: पीएम मोदी ने जताई चिंता, रिपब्लिकंस को भरोसा, 20 जनवरी तक ट्रंप छोड़ देंगे पद

नई दिल्ली। जहां एक ओर डोनाल्ड ट्रंप ने हार ना मानने की बात कही है और अमरीकी संसद के बाहर ट्रंप के समर्थकों ने हंगामा किया है। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों और कैबिनेट के अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि 20 जनवरी से पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रकरण पर चिंता जताते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से पॉवर का ट्रांसफर होना काफी जरूरी है।

A number of Republican leaders and Cabinet officials have said that they believe US President Donald Trump should be removed from office before January 20, reports CNN

रिपब्लिकंस को भरोसा

ट्रंप के भड़काउ भाषण के बाद अमरीकी संसद के बाहर ट्रंप समर्थकों की ओर से खूनी संघर्ष देखने को मिला। जिससे अमरीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति में गृहयुद्घ के आसार हो गए हैं । इसके विपरी रिपब्लिक पार्टी के सांसदों को भरोसा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 20 जनवरी से पहले राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। वहीं यूएस कैबिनेट के अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप अपना पद छोड़ देंगे, उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है। हिंसा होना निंदनीय है। इस तरह की हतकतें नहीं होनी चाहिए।

"Distressed to see news about rioting & violence in Washington DC. Orderly and peaceful transfer of power must continue. The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests," says Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/BVlzOouFyo