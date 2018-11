अमरीका ने आज कर डाली आधिकारिक घोषणा, ईरान से तेल आयात कर सकता है भारत

वाशिंगटनः अमरीका ने भारत को ईरान से तेल आयात करने की छूट दे दी है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ईरान पर जारी प्रतिबंध कड़ाई से लागू रहेंगे। जब पोम्पियो से पूछा गया कि क्या अमरीका ने अपने सहयोगी देशों को ईरान से तेल आयात करने की छूट दी है तो उन्होंने कहा कि भारत समेत कुछ सहयोगी देशों को ईरान से तेल आयात करने की कोई मनाही नहीं है लेकिन जितना जल्दी हो सके सहयोगी देश ईरान से तेल खरीद को पूरी तरह बंद कर दे।

We have decided to issue temporary allotments to a handful of countries due to specific circumstances. The US will be granting these exemptions to China, India, Italy, Greece, Japan, South Korea, Taiwan & Turkey: Mike Pompeo, US Secretary of State pic.twitter.com/SFYYQqHLRZ

इन देशों को अमरीका ने प्रतिबंध से रखा है बाहर

अमरीका ने भारत, चीन, तुर्की, इराक, इटली, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया तो प्रतिबंधों से बाहर रखा है। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इन सभी देशों को प्रतिबंधों से छूट अस्थायी तौर पर दी गई है। अमरीका ने इन सभी देशों से कहा कि वह ईरान की बजाय अन्य देशों से तेल आयात करने की कोशिश करें और हो सके तो यहां से पूरी तरह तेल खरीदना बंद कर दें।

Iranian regime can either do 180 degree turn from its course of action&act like normal country or see its economy crumble.Hope new agreement with Iran's possible but until it makes changes in 12 ways I listed in May,we'll be relentless in exerting pressure on it: US Secy of State pic.twitter.com/CjiuxPj5xu