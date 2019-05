अमेठी में राहुल की हार के बाद जिलाध्यक्ष योगेद्र मिश्र ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

अमेठी. कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी से राहुल गांधी की करारी हार के बाद अमेठी इकाई के जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने अमेठी में राहुल के खराब परिणाम की जिम्मेदारी ली है। राहुल को भेजे गए इस्तीफ में योगेंद्र मिश्र ने कहा है कि वे कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी -अमेठी के पद से इस्तीफा देते हैं। बता दें कि भाजपा की स्मृति ईरानी ने राहुल को 55 हजार मतों के अंतर से हराया है। स्मृति को कुल 4,68,514 वोट मिले और राहुल को 4 13, 514 वोट मिले।

