प्रतिज्ञा यात्रा के जरिये कांग्रेस ने मतदाताओं तक पहुंचने का किया प्रयास, कई जिलों में निकलेगी यात्रा

Congress tried to reach voters through Pratigya Yatra- शनिवार को कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा (Pratigya Yatra) कालिकन धाम से शुरू हुई। प्रतिज्ञा यात्रा अमेठी लोकसभा में दो दिनों तक चलेगी। वाराणसी से पूर्व सांसद प्रत्याशी अजय राय प्रतिज्ञा यात्रा ने नेतृत्व किया।