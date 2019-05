प्रियंका की मौजूदगी में बच्चों ने पीएम को कहे अपशब्द, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ईसी से की कार्रवाई की अपील

अमेठी. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीते दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बच्चों के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में प्रियंका के सामने कुछ बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है के नारे लगा कर उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया है। हालांकि, अपनी सफाई में प्रियंका का कहना है कि यह अधूरा सच है।

प्रियंका ने बताया इसे एडिटिड वीडियो

प्रियंका का कहना है कि उन्होंने बच्चों को पीएम के खिलाफ नारे लगाने से मना किया था। लेकिन भाजपा वालों ने रिकार्डिंग को एडिट कर असली वीडियो पार्ट को हटा दिया। प्रियंका का कहना है कि भाजपा वाले उनपर आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने बच्चों को ऐसे कोई भी नारे लगाने से मना किया था, जो गलत हैं या पीएम के खिलाफ हैं।

Priyanka Gandhi Vadra: I stopped children from saying slogans which I think weren't correct about PM. BJP edited the tape,removed the part where I was stopping them&they're making this allegation,which is typical of them. What they do is twist truth,what I do is I speak the truth pic.twitter.com/cza3zZUKDJ