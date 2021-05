अमेठी. Smriti Irani sent N95 Mask Rahul Gandhi Sent Medical Kit To Amethi. कोरोना महामारी (Corona Virus) के बीच अमेठी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा आइसोलेशन में रहते हुए अमेठी मरीजों के लिए दवाओं की 10 हजार किट, ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने के बाद अब जिले की सांसद स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मदद भेजी है। सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी में 42 ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर और हजारों की संख्या में एन-95 मास्क और साबुन भेजे है। शनिवार को डीएम अरुण कुमार के कैंप कार्यालय में सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे को केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता व बीजेपी जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ऑक्सीजन कांसंट्रेटर, एन-95 मास्क, साबुन और 200 हाई कंस्ट्रेटर मास्क प्रदान किया गया। पुलिस विभाग के अफसरों के लिए भी एन-95 मास्क और साबुन भेजे गए हैं।

एक हजार सफाई कर्मियों के लिए एन-95 मास्क

स्मृति ईरानी ने एक हजार सफाई कर्मियों के लिए चार हजार एन-95 मास्क व चार हजार साबुन भेजा है। 2000 आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए आठ हजार एन-95 मास्क व आठ हजार साबुन भेजवाया है। 2000 आशा बहू सर्विलांस टीम के लिए आठ हजार एन-95 मास्क व आठ हजार साबुन के साथ सभी के लिए एक-एक पीपीई किट भी भेजा है।

राहुल गांधी ने भेजी थी 10 हजार मेडिकल किट

इससे पहले अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 10 हजार मेडिकल किट जिले में भेजी हैं। ये मेडिकल किट होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए काम आएंगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा कि कोरोना मरीजों की मदद के लिए कांग्रेस 'सेवा सत्याग्रह' कार्यक्रम चला रही है। इसी कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी ने 10 हजार मेडिकल किट्स अमेठी की जनता के लिए भेजी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इससे पहले भी अमेठी के लोगों के लिए मदद भेज चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 20 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे थे।

ये भी पढ़ें: काशी मॉडल से कोरोना पर लगाम लगाने की तैयारी, डॉक्यूमेंट्री बना कर पीएमओ पूरे देश में जारी करेगा एडवाइजरी

ये भी पढ़ें: कोरोना से बचाव के लिए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का अजब-गजब नुस्खा, पानी में पांच ढक्कन गौमूत्र मिलाकर पीने से नहीं होगा कोरोना