बहन से मिलने निकली महिला ने 08 माह के बच्चे को लेकर ट्रेन के आगे लगाई छलांग

Woman Jumped in Front of the Train with Eight Month Old Son- अमेठी जिले में एक महिला अपने आठ माह के दुधमुंहे बच्चे को लेकर ट्रेन के आगे कूद गई। इसमें जहां महिला की मौत हो गई वहीं बच्चे का शरीर ट्रेन से कटकर दो टुकड़ों में बंट गया।