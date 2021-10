अफगानिस्तान की कुंदुज मस्जिद में हुए विस्फोट में 50 की मौत

काबुल। अफगान शहर कुंदुज में एक शिया मस्जिद में नमाजियों पर हुए एक बम हमले में शुक्रवार को कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से यह सबसे बड़ा खूनी हमला है।

जानकारी के मुताबिक इस विस्फोट में अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादा पीड़ित घायल हुए हैं। हालांकि इसका दावा नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान को और अधिक अस्थिर करने के लिए यह हमला किया गया है।

कुंदुज प्रांतीय अस्पताल के एक चिकित्सा सूत्र ने कहा कि वहां पर 35 मृतकों के अलावा 50 से ज्यादा घायलों को वहां ले जाया गया। जबकि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अस्पताल के एक कर्मचारी ने 15 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की सूचना दी।

#UPDATE | At least 50 dead in Afghanistan's Kunduz mosque blast, as per hospital sources: AFP News Agency