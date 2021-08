Afghanistan crisis: काबुल एयरपोर्ट पर विमान को पकड़ने के लिए रनवे पर दौड़ते दिखाई दिए लोग

काबुल। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को खौफ का माहौल देखा गया। देश छोड़कर बाहर निकलने की चाह में लोग एयरपोर्ट पर खड़े हर विमान में घुसने की कोशिश करते दिखे।

हालात इतने खराब हो गए कि जब अमरीकी सी-17 ग्लोबमास्टर ने काबुल से उड़ान भरना शुरू किया तो लोग उसके आगे पीछे भागने लगे। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो विमान के बाहरी हिस्से को पकड़कर लटक गए।

As US ambassador left Kabul,



Leaving 3000 American citizens behind



Germany sending troops for orderly withdrawal of its personnel



Pretty fucked up mess even by US standards pic.twitter.com/j0ukM9L4Wf