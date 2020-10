Kabul में गवर्नर के काफिले पर आत्मघाती हमला, आठ लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल

काबुल। अफगानिस्तान (Afghanistan) में सोमवार को सुबह के वक्त लगमन के गवर्नर रहमतुल्लाह यार्मल के काफिले पर एक आत्मघाती हमला किया गया। गवर्नर के प्रवक्ता असदुल्लाह डावलात्जई के अनुसार काफिले पर विस्फोटक से हमला किया गया। अचानक हमलावर ने सामने आकर अपने आपको को उड़ा लिया। इस घटना में गवर्नर बाल-बाल बच गए, मगर आठ लोगों की मौत हो गई है। 30 से अधिक लोग घायल हो गए।

A suicide attack targeted Laghman Governor's convoy this morning, killing 8 people and injuring over 30. The Governor survived the attack: Afghanistan's TOLOnews