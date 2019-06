दोबारा शुरू होंगी भारत-पाक के बीच हवाई सेवाएं, पाकिस्तान जल्द खोल सकता है एयरस्पेस!

नई दिल्ली। भारत की ओर अपने सभी हवाई मार्गों पर लगी अस्थाई पाबंदियों के हटाने के बाद पाकिस्तान से इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान भी भारत के साथ लगी अपनी पूर्वी सीमा से लगती हवाई क्षेत्र पर लागू किए प्रतिबंध को हटा सकता है। यह अटकलें पाकिस्तान के एक अधिकारी की ओर से दिए गए बयान के बाद तेज हुई हैं।

पाक सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने दिए संकेत

दरअसल, पाकिस्तान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में टिप्पणी की। उन्होंने भारत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,'अगर भारत सरकार पाकिस्तान की उड़ानों पर लगाई कई पाबंदियां वापसे लेने का फैसला करता है तो पाकिस्तान भी इसके अनुरूप कदम उठाएगा। हालांकि, अधिकारी ने आगे यह भी दावा किया कि भारत ने अभी तक उड़ाने बहाल करने के बारे में पाकिस्तान को कोई सूचना नहीं दी है।

अधिकारी का कहना है कि उन्हें मीडिया से इस बारे में जानकारी मिली है। बता दें कि भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि 27 फरवरी कोभारतीय हवाई क्षेत्र में सभी हवाई मार्गों पर लगाई गईं अस्थाई पाबंदियों को हटा लिया गया है।

#Information : Temporary restrictions on all air routes in the Indian airspace, imposed by the Indian Air Force on 27 Feb 19, have been removed.