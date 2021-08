पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोडफ़ोड़, दंगाइयों ने घरों में की आगजनी और लूटपाट

नई दिल्ली।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमला हुआ है। दंगाइयों ने मंदिरों में तोडफ़ोड़ की और सौ से अधिक घरों में आगजनी व लूटपाट की है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी मंदिरों में तोडफ़ोड़ की गई थी, जिसके बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

See the level of Jihadi Terrorism.. Hundreds of jihadists attacked Shiali & Gowara villages in Rupsha upazila of Khulna district yesterday. All the temples & 58 Hindu houses in the area vandalized. No Police action. Even no media in Bangladesh published the incident?? pic.twitter.com/428Kb979dL — विनोद बंसल (@vinod_bansal) August 8, 2021

बांग्लादेश में यह घटना गत शनिवार सात अगस्त की है। यहां कुछ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमला किया। घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपशा उपजिला शियाली गांव की है। बांग्लोदश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी इस्लाममिक आतंकियों द्वारा की गई तोडफ़ोड़ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि, मंदिरों पर हमला करने के आरोप में बांग्लादेश की पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन कुछ वेबसाइट गिरफ्तारियों की संख्या अलग-अलग बता रही हैं।

कंट्टरपंथियों की ओर से अंजाम दी गई इन घटनाओं में करीब ढाई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। बांग्लादेश की कुछ न्यूज वेबसाइट ने भी इस घटना के संबंध में जानकारी दी है। ढाका ट्ब्यिून की खबर के अनुसार, मामले में अभी तक दस लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने हालात पर नियंत्रण पा लिया है।

Hundreds of Islamic extremists attacked Shiali and Gowara villages in Rupsha upazila of Khulna district yesterday.All the temples and 58 Hindu houses in the area have been vandalized .Police haven’t taken any action yet. Even no media in Bangladesh has published this incident. pic.twitter.com/c0a7KF27ZH — Bangladesh Hindu Unity Council (@UnityCouncilBD) August 8, 2021

बांग्लादेश के हिंदू संगठनों के अनुसार, गत शुक्रवार रात करीब 9 बजे महिला श्रद्धालुओं का एक समूह पूर्व पारा मंदिर से शियाली श्मशान घाट तक जुलूस निकाल रहा था। उन्होंने रास्ते में एक मस्जिद पार की थी। इस दौरान मस्जिद के इमाम ने जुलूस का विरोध किया था। श्रद्धालुओं और मौलवी के बीच तीखी नोंक-झोंक हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ा और यह दंगे में बदल गया।