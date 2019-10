अफगानिस्तान: गजनी यूनिवर्सिटी के पास भीषण बम धामाका, अब तक आठ छात्राएं घायल

काबुल। अफगानिस्तान से लगातार बम धमाकों की खबर आ रही है। ताजा ब्लास्ट देश के गजनी शहर में स्थित गजनी यूनिवर्सिटी में हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये धमाका यूनिवर्सिटी के पीडी3 में हुआ। इस हमले में यूनिवर्सिटी की कई छात्राएं घायल हुई हैं।

आठ लड़कियां घायल

खबर लिखे जाने तक घटना के दौरान आठ लड़कियों के घायल होने की जानकारी मिली है। घायलों की पुष्टि गजनी के प्रांतीय अस्पताल के प्रमुख मोहम्मद हेमत ने की है। आपको बता दें कि तालिबान के साथ अमरीकी शांति वार्ता रद्द होने के बाद से ही अफगानिस्तान में धमाकों की संख्या बढ़ गई है। आए दिन अलग-अलग प्रांतों से दिल दहला देने वाले धमाकों की जानकारी मिल रही है।

