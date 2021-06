पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी Hafiz Saeed के घर के बाहर जोरदार बम धमाका, दो की मौत 15 घायल

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) में मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद ( Hafiz Saeed ) के घर के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में दो लोगों के मारे जाने की खबर जबकि 15 लोगों घायल बताए जा रहे हैं।

हाफिज सईद का घर लाहौर के जोहर टाउन इलाके में हैं। घायलों को आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धमाका इतना तेज था कि आसपास कई घरों में खिड़िकियों की कांच औक दीवारें टूट गयीं।

