पाकिस्तान: ट्रेन में सिलेंडर फटने से हुआ जोरदार धमाका, 65 लोगों की दर्दनाक मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में गुरुवार को एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया है। इस हादसे में 65 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। दरअसल, कराची-रावलपिंडी तेजगाम एक्सपेस ट्रेन में आग लग गई और इस हादसे में 65 ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। माना जा रहा है कि मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी हो सकती है।

ट्रेन में सिलेंडर पर नाश्ता बना रहा था यात्री

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये हादसा लियाकतपुर के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में एक यात्री सिलेंडर लेकर सफर कर रहा था। ये हादसा सिलेंडर फटने की वजह से ही हुआ है। जानकारी के मुताबिक, यात्री ट्रेन के अंदर नाश्ता बना रहा था जिसके कारण आग लग गई। धमाके की वजह से तीन बोगियां आग की चपेट में आ गईं।

इमरान खान ने दी हादसे पर प्रतिक्रिया

खबर लिखे जाने तक दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री इमरान खान को भी इस हादसे की जानकारी दे दी गई है। इमरान खान ने हादसे पर दुख जताते हुए सभी सुविधाएं तुरंत मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इमरान ने घायलों को बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

#UPDATE Death toll rises to 65, in incident where fire broke out in Karachi-Rawalpindi Tezgam express train in Liaqatpur near Rahim Yar Khan, earlier today: Geo News #Pakistan pic.twitter.com/CeMEexjUj6