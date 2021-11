पाकिस्तान से खूब दोस्ती निभा रहा चीन, दिया अब तक का एडवांस्ड युद्धपोत

नई दिल्ली।

पाकिस्तान को उसके दोस्त चीन ने अब तक का सबसे बड़ा और उन्नत युद्धपोत निर्यात किया है। इसे पाकिस्तान और चीन के बीच गहराते सैन्य सहयोग की एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।

वहीं, चीन का सरकारी मीडिया इसे दोनों देशों के बीच दोस्ती में एक बड़ी उपलब्धि बता रहा है। इस युद्धपोत का निर्माण चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। कंपनी की ओर से एक बयान में कहा गया है कि इस युद्धपोत को चीन के शंघाई में हुए एक समारोह में पाकिस्तानी नौसेना को हैंडओवर कर दिया गया है।

पाकिस्तानी नौसेना ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि टाइप-054A/P युद्धपोत का नाम पीएनएस तुगारिल रखा गया है। चीन पीएनएस तुगारिल जैसे ही चार और युद्धपोत पाकिस्तानी नौसेना के लिए तैयार कर रहा है। यह युद्धपोत तकनीकी रूप से उन्नत और अत्यधिक सक्षम प्लेटफॉर्म माना जाता है।

Together with @PakistanNavy, we are aligned to protect global Sea Lines of communications (SLOCs) & contribute in Strategic Stability. Mr Du Gang Vice Party Secy & Member of the Board of CSSC.Rear Admiral Liuzhigang Commander of the PLAN Shanghai Naval Base attended the ceremony pic.twitter.com/JlU2CGc6rr