China ने Pakistan को बताया 'आयरन ब्रदर', कहा- UN में हो Kashmir मुद्दे का समाधान, PAK ने उइगरों पर दिया समर्थन

बीजिंग। चीन दौरे पर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ( Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi ) ने एक बार फिर से कश्मीर ( Kashmir Issue ) का राग अलापा है। चीन ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र ( United Nation ) में होना चाहिए। इसपर पाकिस्तान ने खुशी जाहिर करते हुए चीन में उइगरों पर हो रहे अत्याचार पर अपना समर्थन जताया है।

दरअसल, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी अपने चीनी समकक्ष वान्ग यी से शुक्रवार को हैनान प्रांत ( Hainan Province ) में मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात के दौरान एक नई तरह की कैमिस्ट्री देखने को मिल रही थी। बैठक में कुरैशी ने चीन से जम्मू-कश्मीर पर चर्चा की और अपनी चिंताओं, रुख और मुद्दों से अवगत कराते हुए बीजिंग का साथ मांगा तो वांग यी ने समर्थन जताते हुए कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र में होना चाहिए।

वांग यी ( Wang Yi ) के बयान से खुश कुरैशी ने शिनजियांग प्रांत के मुद्दे पर चीन का समर्थन किया। दोनों के मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में चीन ने पाकिस्तान को 'आयरन ब्रदर' बताया है। बयान में दोनों देशों ने शांतिपूर्ण, स्थिर, सहयोगी और संपन्न दक्षिण एशिया ( South Asia ) को सभी के लिए जरूरी माना। बयान में कहा गया कि क्षेत्र में जिन पक्षों के बीच में विवाद है उन्हें समानता और सम्मान के साथ बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। बैठक के दौरान चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ( CPEC ) की अहमियत पर भी चर्चा की गई।

