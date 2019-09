जापान दौरे पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, हमामात्सू एयर बेस का किया दौरा

टोक्यो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त जापान यात्रा पर हैं। मंगलवार को उन्होंने वहां जापान के हमामात्सू एयर बेस का दौरा किया। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री को एफ -15 लड़ाकू विमान और कावासाकी प्रशिक्षण विमान के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई।

Defence Minister Rajnath Singh visited Hamamatsu Air Base in Japan, today. He was briefed about the functioning of F-15 fighter aircraft and Kawasaki Trainer plane. pic.twitter.com/2eGo8xA0hX