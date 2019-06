पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भूटान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर

थिम्पू। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पद संभालने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर शुक्रवार को भूटान पहुंचे। जापान पहुंचे जयशंकर ने ट्वीट किया, "भूटान में वापस आकर बेहद खुश हूं। यहां हुए हार्दिक और गर्मजोशी वाले स्वागत ने बेहद अभिभूत किया है। धन्यवाद।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि यह यात्रा भारत को उसके उत्तरी पड़ोसी से जुड़े महत्व को दर्शाती है। इस यात्रा से भारत अपने इस हिमालयी पड़ोसी के महत्व को रेखांकित कर रहा है।

भूटान के दौरे पर एस जयशंकर

यात्रा के दौरान जयशंकर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के साथ मिलेंगे। यात्रा के दौरान वह भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष भूटानी विदेश मंत्री टांडी दोरजी से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें आगामी उच्च स्तरीय आदान-प्रदान, आर्थिक विकास और पनबिजली सहयोग शामिल है।

