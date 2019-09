करतारपुुर कॉरिडोर: 4 सितंबर को अटारी में होगी तीसरे दौर की बैठक, भारत-पाक अधिकारी करेंगे चर्चा

नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान में जम्मू-कश्मीर को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत के लिए तीसरे दौर की बैठक 4 सितंबर (बुधवार) को अटारी में होगी।

पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, करतारपुर कॉरिडोर के मसौदे पर औपचारिक बातचीत के लिए भारत ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का जवाब दिया है। इसी को लेकर वाघा-अटारी बॉर्डर पर बुधवार की सुबह अहम बैठक होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, करतारपुर कॉरिडोर पर औपचारिक बातचीत के लिए पाकिस्तान ने भारत के सामने कुछ प्रस्ताव रखे रखे थे, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लिहाजा भारत-पाकिस्तान के बीच सुबह 10 बजे बुधवार को बातचीत शुरू होगी।

