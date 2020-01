नेपाल: दमन के एवरेस्ट पैनोरमा रिसॉर्ट में केरल के 8 पर्यटक मृत पाए गए

काठमांडू। घूमने-फिरने के लिए पड़ोसी देश नेपाल ( Nepal ) पहुंचे कुछ भारतीय नागरिकों को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, केरल ( Kerla ) के 8 पर्यटक नेपाल के दमन में एक रिसॉर्ट के कमर में मृत पाए गए, जिसके बाद चारों ओर हड़कंप मच गया।

फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। मकवानपुर जिला ( Makawanpur district ) पुलिस कार्यालय के एसपी सुशील सिंह राठोर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना दमन के एवरेस्ट पैनोरमा रिसॉर्ट ( Everest Panorama resort ) में हुई, जहां पर 8 भारतीय नागरिक मृत पाए गए।

उन्होंने बताया कि जिस कमरे मे रुके थे उसमें वे गैस हीटर का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कमरे में गैस भर जाने के कारण घुटन की वजह से सभी की मौत हुई हो।

Nepal: 8 tourists from Kerala found dead in a hotel room of a resort in Daman. SP Sushil Singh Rathore of District Police Office, Makwanpur says, "We are yet to identify the name of the deceased. They were using gas heater in the room, suffocation might have caused their death."