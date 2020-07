Nepal: PM Oli के 'नकली अयोध्या' वाले बयान पर विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा- किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं

काठमांडू। भारत के खिलाफ जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ( Nepal PM KP Sharma Oli ) अपना रुख अख्तियार कर रहे हैं, उससे वे अब अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रहे हैं। यही कारण है कि एक बयान को लेकर अब वे अपने ही देश में मजाक का पात्र बन गए हैं। हालांकि अब इसको लेकर सफाई भी दी जा रही है।

दरअसल, पीएम ओली ने ये दावा किया कि असली अयोध्या नेपाल में ( Real Ayodhya In Nepal ) है। भारत में जो अयोध्या है वह नकली है। साथ ही यह भी कहा कि सीता का जिस भगवान राम ( Lord Ram ) से विवाह हुआ था वे नेपाली थे न कि भारतीय थे। अब इस बयान को लेकर नेपाल में ही विरोध के स्वर उठने लगे।

पीएम ओली के इस बयान से बवाल मचता देख आनन-फानन में विदेश मंत्रालय ( Foreign Ministry of Nepal ) ने सफाई पेश की। नेपाली विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पीएम ओली के बयान का राजनीतिक मुद्दे से लेनादेना नहीं है। इससे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। बयान का उद्देश्य अयोध्या के महत्व और सांस्कृतिक मूल्य को भी कम करना नहीं था।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में आगे यह भी कहा गया है कि श्री राम और उनसे जुड़े स्थानों को लेकर कई तरह के मिथ और संदर्भ हैं। ऐसे में पीएम ओली और अधिक अध्ययन और शोध ( Study and research ) के महत्व को रेखांकित कर रहे थे।

Nepal Ministry of Foreign Affairs issues clairification over PM KP Oli's y'days' remarks on Ayodhya & Lord Ram. "Remarks not linked to any political subject & have no intention to hurt anyone's feelings; not meant to debasing signifiance of Ayodhya and cultural value it bears." pic.twitter.com/xghWhjTkl8