पाकिस्तान की एक और हरकत, राष्ट्रपति कोविंद के लिए एयरस्पेस खोलने से किया इनकार

नई दिल्ली। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब पाक ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने एयरस्पेस में प्रवेश की इजाजत देने से रोक दिया है। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ताजा हालातों में पाक एयरस्पेस से यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

Pakistan has denied Indian President Ram Nath Kovind the permission to enter airspace, says Pak Foreign Minister SM Qureshi: AFP news agency (file pic) pic.twitter.com/jVWIso9T0j