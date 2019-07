पाकिस्तान: डिबेट शो बन गया जंग का मैदान, पैनलिस्टों में हुई जमकर मारपीट

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रिपोर्टरों ( pakistan journalist ) के हैरानअंगेज मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। कभी गधे पर बैठकर रिपोर्टिंग तो कभी गाय-भैंसों से बाइट लेने की कोशिश करते पाक पत्रकारों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल ( viral video ) हुए। अब कुछ इसी तरह का एक मामला फिर सामने आ रहा है, जब एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल का डिबेट शो ( Pakistan TV debate show ) कुश्ती का मैदान बन गया। लाइव शो में चल रही बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

लाइव शो के दौरान पैनलिस्टों की धक्का-मुक्की

इस घटना में एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ( Pak PM Imran Khan ) की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ( PTI ) के मसरूर अली सियाल, तो दूसरी तरफ कराची प्रेस क्लब के अध्यक्ष इम्तियाज खान थे। 'न्यूज लाइन विद आफताब मुगेरी' शो में ये दोनों एक अन्य गेस्ट के साथ पैनलिस्ट के रूप में पहुंचे थे। शो के दौरा इनके बीच छिड़ी बहस ने हाथापाई का रूप ले लिया। दोनों मेहमानों ने एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की और जमकर मारपीट की। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

Is this Naya Pakistan? PTI's Masroor Ali Siyal attacks president Karachi press club Imtiaz Khan on live news show. pic.twitter.com/J0wPOlqJTt